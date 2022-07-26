Vay alçaklar vay! Siyonist İsrail'den kalleş plan

İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan iki Filistinliye ait evler, İsrail güçlerinin hedefi oldu. Evler dinamitle doldurulup patlatılarak yıkıldı. Filistinlilere ait evleri çeşitli bahanelerle yıkmaya başlayan İsrail güçlerinin asıl amacı ise şok etti.

Edinilen bilgilere göre, Siyonist İsrail askerleri, yıkımı gerçekleştirmek üzere sabah saatlerinde Selfit kentine geldi. İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular Yusuf Asi ile Yahya Meri'nin kentteki evleri patlayıcı yerleştirilerek yıkıldı.

Yıkım öncesinde İsrail güçleri ile bölge sakinleri arasında çıkan olaylarda 5 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Öldürülen Yahudi'nin intikamını evleri yıkarak aldılar

İsrail, Asi ve Meri'yi 29 Nisan'da bir Yahudi yerleşim biriminde çalışan güvenlik görevlisini öldürmekle suçluyor.

Asıl amaçları Yahudi yerleşimini genişletmek deniyor

Tüm uluslararası tepkilere rağmen İsrail güçleri, Şeyh Cerrah ve Silvan mahalleleri başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimleri genişletme çabasıyla Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ediyor.