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Dünya Vay alçak vay! 100 yaşındaki büyükannesinin kafasını baltayla kesti
Dünya

Vay alçak vay! 100 yaşındaki büyükannesinin kafasını baltayla kesti

Yeniakit Publisher
2023-09-09 12:37:00 -
Vay alçak vay! 100 yaşındaki büyükannesinin kafasını baltayla kesti

Almanya’da 37 yaşındaki Arthur B. isimli bir adam, demans hastası olan 100 yaşındaki büyükannesini kafasını baltayla keserek öldürdü.

Almanya’da 37 yaşındaki Arthur B. isimli bir adam, demans hastası olan 100 yaşındaki büyükannesini kafasını baltayla keserek öldürdü.

Adamın, bakımını üstlendiği büyükannesini vahşice öldürdüğü haberi ülkede şok etkisi oluşturdu.

Bild gazetesi, adamın bakım yükünden bunalarak vahşi cinayeti işlediğini yazdı. Basına yeni yansıyan davada, Amalie G. isimli kadının cansız bedeninin mart ayında evinde başı kesilmiş halde bulunduğu belirtildi. Hamburg’da görülen davada Arthur B. birinci dereceden cinayet suçlamasıyla yargılanmaya başladı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eski bir kimya işçisi olan ve bir süredir işsiz gezen adamın tekerlekli sandalyede oturan büyükannesine duvardaki baltayı alarak saldırdığı kaydedildi. Arthur’un sık sık büyükannesiyle para konusunda tartışma yaşadığı da ifade edildi.

 

 

 

 

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Yorumlar

yerli ve millî dururkan ha!

bana ne la almanya’dan?  bak bizim ülkemizde ne güzel millet birbirini şişliyor, döner pçaanı o birinin karnına saplıyor..
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