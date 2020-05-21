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Vatiyye Askeri Üssü’nde imha edilen Pantsir Trablus’ta sergilendi

Vatiyye Askeri Üssü’nde Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UHM) bağlı güçler tarafından imha edilen, Hafter milislerine ait Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemi, başkent Trablus’ta sergilendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:20:18 -
Vatiyye Askeri Üssü’nde imha edilen Pantsir Trablus’ta sergilendi

Vatiyye Askeri Üssü’nde Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UHM) bağlı güçler tarafından imha edilen, Hafter milislerine ait Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemi, başkent Trablus’ta sergilendi.


Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UHM) bağlı güçler ele geçirdikleri Vatiyye Hava Üssü’nde imha ettikleri Hafter’e ait Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini başkent Trablus’a getirdi. Trablus’a getirilen Pantsir hava savunma sistemi, Şehitler Meydanı’nda sergilendi. Yüzlerce Libyalı, Pantsir’i görmek için Şehitler Meydanı’na akın ederek Hafter aleyhinde sloganlar attı. Pantsir’i Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Hafter milislerine temin ettiği belirtildi.

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