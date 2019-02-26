Vatikan'ın 3 numaralısı tacizci çıktı

Avustralya'nın Melbourne kentinde 1996 ile 2001 yılları arasında başpiskopos olarak görev yapan 77 yaşındaki Kardinal Pell'in cinsel taciz suçlamasıyla yargılandığı davada jürinin kararı belli oldu. Jüri, George Pell'in St. Patrik Katedrali'nde 1996 ve 1997 yıllarında o dönemde 13 yaşında olan iki erkek çocuğa tacizde bulunduğuna karar verdi.

Karar oybirliğiyle alındı.

Tutuklanması bekleniyor

Kefaletle serbest kalan ve tutuksuz yargılanan Pell'in yarın Melbourne'de hâkim karşısına çıkması bekleniyor. Jürinin kararının ardından tutuklanması beklenen Kardinal Pell'in alacağı ceza yaklaşık iki hafta sonra yapılması öngörülen duruşmada belli olacak.



Avustralya yasalarını göre cinsel taciz davalarında suçlu bulunanlar sekiz yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

Ancak suçlamaları reddeden Pell, masum olduğunu savunuyor. Mahkemeden çıkacak karara itiraz edeceklerini açıklayan kardinalin avukatları ise davayı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını belirtti.



George Pell, 2014 yılında Vatikan'ın hazinesini idare etmek üzere çağrılmıştı. Bu dönemden beri 'Kilisenin üçüncü en üst düzey ismi' olarak anılıyor.

Mağdur: Henüz bitmedi

Taciz mağdurlarından olan bir çocuk 2014 yılında yüksek doz nedeniyle yaşamını yitirdiği için mahkeme, sadece bir mağdurun ifadesine başvurdu.

Adı açıklanmayan mağdur karar üzerine "Henüz bitmedi" yorumunu yaptı. Taciz nedeniyle yıllarca utandığını, yalnız kaldığını, kendisiyle mücadele ettiğini ve depresyona girdiğini söyleyen mağdur, "Pek çok mağdurda olduğu gibi, bunun hayatım üzerindeki etkisini anlamam yıllarımı aldı" dedi.

Papa, insan kurban etmeye benzetmişti

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, geçtiğimiz günlerde çocukların cinsel istismarının küresel çapta bir sorun olduğunu söylemiş ancak bunun kilise içinde yaşanmasını daha vahim bulduğunu belirtmişti.



"Çocuk istismarı pagan ayinlerinde insan kurban edilmesi gibi" diyen Papa, kilisenin tacizle mücadele konusunda bir yol haritası oluşturacağını duyurmuştu.

Ancak başta taciz mağdurları olmak üzere kamuoyu ‘söz değil eylem istediklerini' vurguluyor.