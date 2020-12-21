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Dünya Vatikan’dan koronavirüs fetvası
Dünya

Vatikan’dan koronavirüs fetvası

Vatikan'dan yapılan açıklamada, kürtajlardan elde edilmiş fetus dokusu kullanılan koronavirüs aşısının Katoliklerin kullanımı için dinen uygun olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 22:34:00 - 2020-12-21 22:37:00
Vatikan’dan koronavirüs fetvası

Vatikan'ın doktrinel meseleleri ele alan kolu 'İnanç Doktrini Cemaati' (The Congregation for the Doctrine of the Faith) son aylarda aşının dinen sakıncası olup olmadığına dair çok sayıda soru alıyordu.

İnanç Doktrini Cemaati bu konu üzerinde kardinallerin ve Katolik gruplarının farklı ve hatta çelişkili görüşleri olduğunu bildirmişti.

Son olarak konuyu Papa Francis'in incelemesinin ardından son söz olarak aşının dinen sorun oluşturmayacağı açıklandı. Ancak bu pozisyonun hiçbir şekilde kürtaj konusunda veya kürtajdan elde edilen hücrelerin kullanımı konusunda farklı bir eğilim ve tutum içine girildiği anlamına gelmediği veya ahlaki kabul edildiğini göstermediği ayrıca ifade edildi.

Vatikan bu açıklamada herhangi bir markanın aşısına atıfta bulunmadı.

Amerikalı kardinaller 'aşı olmayın' çağrısı yapmıştı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Katolik Kardinaller Konferansı'nda da aşı olmanın insanın kendisi için değil başkalarını korumak için yaptığı bir fedakarlık olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Bundan haftalar önce ise Teksas ve Kaliforniya'da bulunan iki kardinal kürtaj dokusu kullanılarak geliştirilmiş aşıların dinen uygun olmadığını açıklamış bu aşıları olmayacaklarını duyurmuşlardı. İki kardinal insanlara da aşıyı bu sebeple olmama çağrısı yapmıştı.

Papa aşı olacak mı?

Vatikan yetkilileri 84 yaşındaki Papa Francis'in aşı olup olmayacağına dair ise bir açıklamada bulunmadı. Ne var ki Mart ayında Irak'a ziyareti planlanmış olan Papa'nın ve heyetinin yolculuk öncesi aşı olması bekleniyor.

Katolik Kilisesi'ne göre kürtaj en büyük günahlardan biri.

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