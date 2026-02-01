Sapanca Gölü’ne "can suyu" projesi: 3 ayda 3 milyon metreküp takviye

Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nde, kuraklık nedeniyle su seviyesinin kritik eşiklere gerilemesi üzerine SASKİ ekipleri harekete geçti.

Akçay Deresi havzasındaki kaynak sularının enerjiye dönüştürüldükten sonra Sakarya Nehri yerine Sapanca Gölü’ne akıtılmasını sağlayan "taşırma sistemi" resmen devreye alındı.

ENERJİDEN SONRA DOĞRUCA GÖLE

Proje kapsamında, İkramiye ve Fevziye mahallelerinden alınan sular, önce Hacımercan HES tesisinde türbinleri döndürerek elektrik üretiyor.

Enerji üretimi tamamlanan temiz su, yeni kurulan sistemle Sarp Deresi üzerinden doğrudan Sapanca Gölü’ne dökülmeye başladı.

Bu sayede göle günde ortalama 36 bin metreküp temiz su girişi sağlanıyor.

216 BİN ABONENİN TÜKETİMİNE EŞ DEĞER

SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, projenin kuraklık riskine karşı stratejik bir sigorta olduğunu vurguladı.

Sakallıoğlu, "Ayda yaklaşık 1 milyon 116 bin metreküp, toplamda ise 3 milyon metreküpten fazla suyu göle kazandıracağız.

Bu miktar, yaklaşık 216 bin abonemizin tüketimine eş değer bir tasarruf anlamına geliyor.

Gölümüzü yarınlara taşımak için altyapı yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz," ifadelerini kullandı.