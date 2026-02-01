  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin en ucuz suyunu satan belediye başkanı taktiğini açıkladı UNRWA duyurdu: Batı Şeria’da sessiz soykırım! İsrail şiddeti rekor seviyede Trump, kirli geçmişine kılıf arıyor: Epstein dosyasında ‘aklanma’ tiyatrosu Kandil’in âşığı! Sezgin Tanrıkulu şimdi de PKK için yardım istedi İşgalci İsrail'de "füze" paniği! Eli kanlı katillerden itiraf gibi "tehdit" açıklaması CHP’den basına kapalı ihanete açık konferans! Neyi kimden gizliyorsunuz? Karısı yasaklamıştı! Halı saha maçına eşinden izin koparan adam ünlü oldu Çanakkale ağır hasta, CHP’li başkan batakta: ‘Oyunu kaybeden hesabı öder’ YPG provokasyonuna karşılık: Saldırının yaşandığı alan hudut karakoluna bağlandı Köpeğini Passatla dolaştıran CHP’li Sinem, kediye kör!
Yaşam Gökyüzünde nefes kesen manzara! Ölüdeniz’de renklerin dansı
Yaşam

Gökyüzünde nefes kesen manzara! Ölüdeniz’de renklerin dansı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Babadağ’dan yapılan yamaç paraşütü uçuşunda, yağmur suyunun denizle buluşmasıyla Ölüdeniz’de oluşan renk geçişleri aksiyon kamerasına yansıdı.

Fethiye’de yamaç paraşütüyle Babadağ’dan havalanan pilot ve yolcusunun gökyüzünden izlediği Ölüdeniz, alışılmış manzarasının dışına çıktı.

 

Renk tonları unutulmaz

Yamaç paraşütü pilotu Engin Altop ile Çinli turist Lu Webbin, tandem (ikili) yamaç paraşütü yapmak için 1200 metre rakımdaki Babadağ pistine çıktı. Altop ve Webbin, gerçekleştiren uçuş sırasında Ölüdeniz Plajı’nı havadan izledi. Yağmur suyunun tuzlu deniz suyuyla karışması sonucu plajda oluşan farklı renk tonları, bulutlarla birlikte güzel manzaralar oluşturdu.

 

Manzarayı izleyen Webbin, Ölüdeniz’in güzel bir görünüme sahip olduğunu ifade etti. Uzun yıllardır Babadağ’da uçuş yaptığını belirten pilot Engin Altop ise “Yıllardır Babadağ’da uçuş yapıyorum. Ölüdeniz’i bu şekilde görmek benim için farklı bir deneyim oldu" dedi. Altop, renk geçişlerini ve manzarayı aksiyon kamerasıyla kaydetti.

Tekirdağ'da lodos sonrası şaşırtan manzara
Tekirdağ'da lodos sonrası şaşırtan manzara

Yerel

Tekirdağ'da lodos sonrası şaşırtan manzara

Gölette korkutan manzara! Balıklar tek tek ölüyor
Gölette korkutan manzara! Balıklar tek tek ölüyor

Yerel

Gölette korkutan manzara! Balıklar tek tek ölüyor

Deniz kıpkırmızı oldu! Kıyıda olağan dışı manzara
Deniz kıpkırmızı oldu! Kıyıda olağan dışı manzara

Yaşam

Deniz kıpkırmızı oldu! Kıyıda olağan dışı manzara

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23