ABD ile Rothschild firması arasında 25 milyon dolarlık EPSTEİN anlaşması! 3 milyondan fazla yeni rezil dosyalar

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkında açıklanan yeni belgelerde, Rothschild firması ile 2015'te 25 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmesinin ardından, yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

 

5 Ekim 2015 tarihli bir belgede, Epstein'ın Southern Trust şirketi aracılığıyla, Rothschild firması ile risk analizi ve algoritma hizmetleri için 25 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı görüldü.

Belgede, "ABD ile Rothschild firması arasındaki meselelerle bağlantılı" olduğu ifade edilen ödemenin, Rothschild'in ABD'ye yapacağı ödemenin ardından üç gün içinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

 

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

 

Açıklanan Epstein dava dosyalarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

 

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

YA RABBİ YA MALİKEL MÜLK

KERHANE BİZDEN İSTEMEDİKÇE DIŞ GÜÇLERE YOL VERMEYİN DEDİ...MASUMİYETİM DELİLLİ İSPATLIDIR....EĞER DIŞ GÜÇLER KERHANEYE MAĞLUP OLURSA KERHANEYE MAĞLUBİYETTEN MÜNEZZEH MELEKLER ALSIN YERİNİ....MASUMİYETİM DELİLLİ İSPATLI VE DE ŞAHİTLİDİR...EĞER KERHANE ZULMETTİĞİ İÇİN PİŞMAN OLSAYDI KİBİR GURUR YAPMAZDI....KUDURMUŞLUĞUNDAN RAZI VE HOŞNUT.... VE ŞİRRETİNİN DEVAMINI DİLEMEKTEDİR...KERHANEDEN İSTEMEYECEĞİM-İNŞALLAH-...YA HERKESİN ORTAK SADAKASIYLA RIZIKLANIRIM....YA DA YÜCE ZATIN İBRAHİM 8.İ İŞLETSİN....ŞEFAATİNİN SON NOKTASINDA ŞEFAAT YA RAB...BİR KAVİM VARDI....KODAMANLAR SUÇ İŞLEYİNCE GÖRMEZDEN GELİRLER....ZAYIFLAR SUÇ İŞLEYİNCE CEZALANDIRIRLARDI....BU ADELETSİZLİKLERİ NEDENİYLE HELAK OLMUŞ KAVİMLERE DAHİL OLDULAR....KERHENE KENDİSİNİ AŞTI....SUÇLU KODAMANLARIN SUÇUNU MASUMLARIN ÜZERİNE YIKIP BİR DE SUÇLULARMIŞ GİBİ CEZALANDIRIYOR....FOYASI ORTAYA ÇIKINCA DA HAYALİ BİLE MÜMKÜN OLMAYAN BİR PİŞKİNLİK SERGİLİYOR...RABBİM SEN BÜYÜKSÜN...HERŞEYE ŞAHİT OLMAN KAFİDİR...HAMDOLSUN...ŞEFAATİNİN SON NOKTASINDA ŞEFAAT YA RAB....

Ibrahim

Siyonistlerin lideri, borsayı kuran, banknot parayı icat eden, ABD ve İngiltere merkez bankalarını kontrol eden, dünya ekonomisinin büyük çoğunluğunu yöneten Rothschild ailesi günümüzün firavunudur.
