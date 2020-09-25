Vatikan'da yolsuzlukla suçlanan üst düzey görevlerde bulunan kardinal istifa etti

VATİKAN (AA) - Katoliklerin merkezi Vatikan'da, üst düzey görevlerde bulunan Kardinal Giovanni Angelo Becciu, hakkındaki "zimmetine para geçirme" suçlamaları sebebiyle görevlerinden istifa etti.



Vatikan'dan dün akşam yapılan ve herhangi bir gerekçe gösterilmeyen açıklamada, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, Azizler Kongregrasyonu Başkanı Kardinal Becciu'nun istifasını kabul ettiği bildirildi.

Kardinal Becciu ise bugün düzenlediği basın toplantısında, Papa ile dünkü görüşmelerini "gerçek üstü" olarak tanımlayarak "Tuhaf bir durumdu. Kesinlikle iyi bir zaman değildi. Dün akşama kadar Papanın dostu, sadık hizmetkarıydım ama Papa, 'Artık sana güvenmiyorum.' dedi. Umarım, Papa bunun yanlış anlaşılma olduğunu görür." diye konuştu.

Kardinal Becciu, zimmete para geçirme iddialarını da reddetti.

Vatikan'a yakın basın organlarında çıkan haberlere göre, Papa Franciscus bizzat kendisinin kardinalliğe yükselttiği Becciu'nun istifasını ve kardinallikten feragatini yine bizzat kendisi istedi.

Haberlere göre Becciu'nun adı, Vatikan Devlet Sekreteri Vekili (Başbakan Vekili) olarak görev yaptığı 2011-2018 döneminde, Devlet Sekreterliğinin Londra’nın pahalı muhitlerinden birinde bir gayrimenkulün alımı sırasında mali skandala karıştı.



Londra'daki binanın alımı için yapılan emlak anlaşmasının, Becciu'nun Kasım 2018'de devlet sekreterliği vekilliğinden ayrılmasının ardından Vatikan’ı milyonlarca avro zarara uğrattığı belirtildi.



Söz konusu gayrimenkulün finansmanının, Katolik inananlardan toplanan bağışlardan temin edildiği aktarıldı.



Haberlerde, Vatikan devlet yönetiminde etkili bir ismin bu şekilde görevlerinden uzaklaştırılmasının, deprem etkisi yaptığı ifade edildi.



Vatikan'da Becciu gibi yakın dönemde iki kardinal daha kardinallikten azledilmişti. Eski Washington Başpiskoposu Kardinal Theodore McCarrick 2018'de, İskoç Kardinal Keith Michael Patrick O'Brien da 2015 yılında çocuk ve rahiplere yönelik cinsel istismar suçlarından kardinallikten azledilmişlerdi.

