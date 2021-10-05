Vatansever ve muhafazakarlar, sapkın ve terör savunucusu barodan kurtuluyor! Ankara'da nihayet ikinci baro kuruluyor

Sapkınların ve terör gruplarının at oynattığı Türkiye Barolar Birliği ve onun güdümündeki baroların karşı çıktığı "çoklu baro" düzenlemesinin ardından Ankara'da da nihayet ikinci baro kuruluyor. İstanbul'un ardından Ankara'daki vatansever ve muhafazakar avukatlar, kendi adlarına yapılan sapkınlık ve terör örgütü savunuculuğu yapan baroların tahakkümünden kurtulmuş olacak.

2 bin imza sayısını geçti

Uzun zamandır çalışma yürüten Ankara 2 No’lu Barosu olarak anılacak yeni baro, özellikle ‘genç avukatların’ üyeliğini hedefliyor. ve uzun zamandır çalışma yürüten Ankara 2 No’lu Barosu da gerekli 2 bin imza sayısını geçti.

Ankara 2 No’lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi Eyüphan Korkmaz ve beraberindeki grup, 2 bin 50 avukatın imzasının yer aldığı kuruluş dilekçesini Türkiye Barolar Birliği'ne teslim etti.

"Türkiye’nin en genç barosu unvanına da sahip"

Korkmaz, "Bu kadar meslektaşımızın bir araya gelmesi ve ortak bir irade sergilemesini çok değerli buluyoruz. Bizim kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz 2 bin 50 sayısı Anadolu’daki bir kentte kurulan baronun neredeyse kırk bir katı kadar bir sayıya sahip. Aynı zamanda da yeni kurulmuş olması hasebiyle Türkiye’nin en genç barosu unvanına da sahip” dedi.

Korkmaz şu ifadeleri kullandı:

“Birimizin eksiğini bir diğeri tamamlayabilirse meslektaşlarımız için daha iyisini yapmış olacağız. Bu süreçte geçici bir yönetim kurulu söz konusu olacak, devamının da genel kurulumuz için yasal süreç işletilecek. Akabinde de avukatların sorunları için çalışacağız.”