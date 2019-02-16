Vatandaştan yoğun ilgi! Fabrikada vardiyalar artırıldı

Enerji Bakanlığı tarafından başlatılan yeni bor stratejisinin sonucunda Eti Maden tarafından üretilen ve piyasaya sürülen 'Boron' temizlik deterjanı halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yeni yatırım yolda

Eti Maden'in Eskişehir Kırka fabrikasında üretilen Boron, zincir marketlerde satışa çıktı. Satışların beklenin üzerine çıkmasıyla fabrikada vardiya sayısının artığını ve 24 saat mesai yapıldığını dile getiren yetkililer, fabrikada üretimi artırmak için yatırım yapmaya hazırlandıklarını ifade ettiler.

BOR'dan 3 gübre geliştirildi

İkinci 100 günlük icraat programında yer alan "tarım sektörü için üç yeni bor gübre geliştirilmesi" çalışmalarında sona gelindi. Bakanlık toprağa takviye olarak eklenecek ve ürünlerin verimliliğini artıracak '2-4 mm granül boraks pentahidrat', '2-4 mm granül kolemanit' ve '2-4 mm granül üleksit' adını verdiği üç farklı bor gübre geliştirdi. Fazla yağış alan bölgeler ile orta ve az yağış alan bölgeler için ayrı ayrı gübre geliştiren Bakanlık gübreleri Kırka Bor İşletmeleri Müdürlüğü'nde bulunan Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde üretildi. Tarımda mikro besleyici olarak kullanılan bor sayesinde ürün verimliliği yüzde 20'ye kadar artacağı gibi ürünler, fazla yağış alan bölgeler ile orta ve az yağış alan bölgeler için ayrı ayrı piyasaya sürülecek.

Hedefte icraat da var

Bakanlık bor gübrede yurt dışı piyasaları da hedefine koydu. Özellikle fazla yağış alan Güney Asya, Güney Amerika ve Sahra Altı Afrika bölgelerinde bu ürünlerin kullanımının etkili olacağını tespit eden Bakanlık ürünün ihracatında bu pazarlara yönelecek.