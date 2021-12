Vatandaştan Cumhurbaşkanı’na tam destek!

YENİ AKİT ANKARA

Türkiye ekonomik kurtuluş savaşı verirken sözde ‘Türk’ Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TUSİAD) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti hükümetine karşı bildiri yayınladı.

Söz konusu bildirinin ardından sosyal medya üzerinden #SeninleyizErdoğan başlığı altında toplanan milyonlarca vatandaş hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hem de AK Parti hükümetine destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek veren vatandaşlar, “Dolara inandığınız kadar Allah'a inansaydınız, Hayalini kurduğunuz her şey çoktan gerçekleşmiş olurdu! Recep Tayyip Erdoğan giderse dolar anında 5 liraya düşer diyor. Yani doların Erdoğan'ı düşürmek için yükseltildiğini kabul ediyor, Faize savaş açana Allah CC yardım eder. Ben Tayyip Erdoğan'ın kaybettiği savaş görmedim. Haklı olan er ya da geç galip gelir bekleyin, Cihana hükmetmiş bir ecdadın torunlarının hükmünü ortadan kaldırmaya çalıştılar yıllarca! Artık her yerde varız, ay-yıldızlı bayrağım her yerde. Bazıları balık hafızalı olsa da bizim seni sevmek için çok sebebimiz var” şeklinde paylaşımda bulundular.