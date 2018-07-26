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Vatandaştan Adnan Oktar'a tepki, operasyonlara destek!

Adnan Oktar ve çetesine yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında kedicik tabir edilen sözde müridlerin yani kadınların da bulunduğu 170 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 22:21

Taha Emre Özdemir / Yeniakit

Adnan Oktar Örgütü ile ilişkili olduğu düşünülen 200’ün üzerinde kişinin aranmasına da devam ediliyor. Yeniakit.com.tr ekibi vatandaşa Adnan Oktar’ı sordu.

Aldığımız ilk tepki Oktar’ın ismini duyanların gülerek cevap vermesi oldu. Ancak tablo çok daha ciddi. Çünkü çete lideri Adnan Oktar’a yönelik siyasi casusluktan, küçük yaşta kızların taciz ve tecavüzüne kadar 31 farklı suçlama yöneltiliyor. 

Tablo böylesine ürkütücü boyuttayken röportajımıza Leyla Işık isimli vatandaştan dikkat çekici yorumlar geldi: "Sizce din bu kadar basit mi? Kediciklerle orası burası boyanan kadınlar ile oturup sohbet edilecek kadar basit mi? Bu kadar basit konuşuyoruz. Dini bu kadar önemseyen bir ülkeyiz biz. Bu kadar boya sürünmüş, bu kadar açık giyinmiş, ben de açık giyiniyorum. Ama ben çıkıp bir kanala dinin her türlü konusunu konuşmuyorum. Çok saçma. Başından beri belliydi zaten bunların olduğu. İyiki oldu. İyiki de çıktı. Umarım daha rezil olurlar."

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 22:21
  1. Adnan Oktar
  2. Adnan Oktar Örgütü

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