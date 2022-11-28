Vatandaşlık reformu Almanya'yı ikiye böldü!

Alman vatandaşlığına geçişi kolaylaştıran ve Türklere çifte vatandaşlığın yolunu açan reform tasarısına koalisyonun küçük ortağı FDP'den itiraz geldi ve muhalefet reform planını eleştirdi.

Almanya'da Alman vatandaşlığına geçişleri kolaylaştıracak ve çifte vatandaşlığı mümkün kılacak yasa tasarısına koalisyonun küçük ortağından itiraz geldi. Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Sekreteri Bijan Dijr-Sarai "Alman vatandaşlığının değersizleştirilmesine FDP olarak ortak olmayız. Bu sert ama gerekli" dedi.

"Önce yasadışı göçle mücadele"

Düsseldorf merkezli Rheinische Post gazetesine bir mülakat veren FDP milletvekili Djir-Sarai, "vatandaşlık yasasını kolaylaştırmanın zamanı değil" diyerek, "yasadışı göçü geriletmede ve yasadışı göçle mücadelede şimdiye kadar ilerlemeler kaydedilmediğini“ belirtti. Koalisyon hükümetinin kabul ettiği üzere bu konularla ilgili bir özel görevlinin atanmadığını söyleyen Djir Sarai bu adım atılmadan "ikinci adımın da" atılamayacağını söyledi.

Alman vatandaşlığını elde etmenin "Alman toplumuna başarılı bir biçimde uyum sağlamanın sonucu" olması gerektiğini belirten Djir-Sarai, vatandaşlığın "uyum sürecinin başında yer alamayacağını" ifade etti.

İktidardaki Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) koalisyon sözleşmesinde de yer alan vatandaşlık kanunundaki reform için onay sürecinde ilk adım geçen hafta atılmıştı. Ana muhalefeti oluşturan Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ise vatandaşlık reformuna karşı çıkıyor.

CDU/CSU Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz dün yaptığı açıklamada "Sanki antika bir vatandaşlık hukukumuz varmış gibi kulağa geliyor ama durum bu değil" diyerek vatandaşlık yasasında bir yeniliğin de şart olmadığını söylemişti. İş piyasasına göçün önemli olduğunu ve zaten bunun yapıldığını söyleyen Merz, sosyal sistemlerden faydalanmak için yapılan göçün ise engellenmesi gerektiğini belirtmişti. Bazı iyileştirilmelerin yapılabileceğini söyleyen Merz "Alman vatandaşlığının rastgele verilmesi bizim görüşümüze uygun değil ve duruma göre buna onay da vermeyeceğiz" dedi.

Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Sekreteri Martin Huber de bugün yaptığı açıklamada "Mevcut düzenlemelerde bir şey değiştirmeye gerek yoktur" diye konuştu. FDP'li Djir-Sarai’nin benzer açıklamalarda bulunmuş olmasının "dikkate değer" olduğunu belirten Huber, hükümet içerisinde yeni bir "hırgür" çıkma ihtimali olduğunu ifade etti. Huber, hükümetin bu tatışmayı kamuoyu önünde yapmasının vatandaşların siyasete olan güvenini sarstığını ileri sürdü.

Vatandaşlık planlarının Hrıstiyan Birlik partileri ile hükümet koalisyonu arasında temel konulardaki farklılığı sergilediğini söyleyen Huber, önce uyum çabasının gösterilmesi gerektiğini bu sürecin sonunda vatandaşlığın bulunabileceğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Faeser: Paradigma değişikliği hayata geçiriyoruz

Yasa tasarısını hazırlayan SPD'li İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Tagesspiegel"e bir yazı kaleme aldı. Gazetenin internet sayfasında dün yayınlanan yazıda Faeser, "İnsanları Alman vatandaşlığına başvurmak istediklerinde eski vatandaşlıklarını bırakmaya zorlamak yanlıştır. Birçokları için bu, kişisel geçmişlerine ve kimliklerine adil olmayan, acı verici bir adımdır" demiş, "Vatandaşık hukukunda reformla o nedenle bir paradigma değişikliği hayata geçiriyoruz ve çok devletliliği gelecekte kabul edeceğiz. Böylece vatandaşlığa geçişi kolaylaştıracağız ve hukukumuzu hayatın gerçekliğine uygun hale getireceğiz" demişti.

Yasa tasarısında neler var?

Yasa tasarısına göre Alman vatandaşlığına başvuru için ülkede ikamet edilmesi gereken süre, sekiz yıldan beş yıla indiriliyor. Okul ya da meslekî başarı, son derece iyi Almanca bilgisi veya kamu yararına faaliyetler gibi yollarla entegrasyonda "özel başarı" göstermiş kişiler için bu süre 3 yıla kadar inebilecek.

Yabancı uyruklu ebeveynlerin Almanya'da doğmuş çocukları, anne ya da babanın beş yıldır Almanya'da resmi ikametinin bulunması şartıyla otomatikman Alman vatandaşı olabilecek. Şimdiye kadar bu süre sekiz yıldı.

Türkler çifte vatandaş olabilecek

Reformun en önemli maddelerinden biri ise milyonlarca Türk'ün Alman vatandaşlığına geçmesini engelleyen, çifte vatandaşlık önündeki engellerin kaldırılması. Tasarıda, "topluma entegrasyon için dil bilgisi, eğitim, meslekî beceri ve özgürlükçü demokratik temel düzene bağlılığın, bir kişinin bir ya da birden çok vatandaşlığa sahip olmasından çok daha önemli olduğu"na işaret ediliyor.

Türk vatandaşlarının şimdiye kadar Türk ya da Alman vatandaşlığı arasında seçim yapması, Alman vatandaşlığına geçebilmek için Türk vatandaşlığından çıkması gerekiyordu.