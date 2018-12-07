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Vatandaşlık almak artık bedava!

Ülkemizde bulunan yabancılar artık bitmemiş konut projelerinden aldıkları devir sözleşmeleriyle Türk vatandaşlığı alabilecek.

07 Aralık 2018 Cuma 21:15
Vatandaşlık almak artık bedava!

Yabancılar bitmemiş konut projelerinden de aldıkları devir satış sözleşmesini notere götürmeleri halinde vatandaşlık alabilecekler. Sözleşme değerinin en az 250 bin dolar olması bekleniyor. Geçen günlerde yabancıların vatandaşlık hakkı için konut alma limitleri 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürülmüştü.

Yabancıların 250 bin dolarlık gayrimenkul alımı karşılığı Türk vatandaşlığı kazanması uygulamasında, gayrimenkulün satışı için noter huzurunda söz verilmesi de geçerli olacak.

"Bitmemiş projeler için de yabancılara vatandaşlık hakkı geliyor"

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, söz konusu tutarda taşınmazın peşin olarak satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılamayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edilmesi de vatandaşlık kazanımı için yeterli olacak. Yani projesi devam eden yabancı elinde tapu olmadan gayrimenkul almaya giriştiyse yani bir projeye ortasından girdiyse veya maketten ev satın aldıysa elindeki satış sözleşmesini notere ibraz ederek vatandaşlık alabilecek. Fakat üç yıl süre ile konut üzerindeki haklarını devredemeyecek. Özetle; bitmemiş projeler için de yabancılara vatandaşlık hakkı geliyor.

 

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 21:15
  1. TC vatandaşı olabilmek
  2. vatandaşlık hakkı

YORUM YAZ

  • Hasan Yılmaz Hasan Yılmaz 10 dk önce
    Çok ucuza gidiyoruz...
  • AbdullahAbdullah28 dk önce
    Ben de vatandaşlık almak üzereyim, ama Türk vatandaşlığı değil. Söylemem.
  • Kocasolak Kocasolak 48 dk önce
    Her şey MÜTAHİTLER için. Ne kadar da vergi vermiyorlarsa.
  • ali babaali baba55 dk önce
    Doldurun ... Birleşmiş milletleri geçtik,her milletten adam var onlara yaşam hakkı var bizlere yok.
  • hasanhasan56 dk önce
    yani turl vatandasligo icin para verecek denyo yoktur zaten
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