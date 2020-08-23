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Ekonomi Vatandaşlarımız müsterih olsun fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Ekonomi

Vatandaşlarımız müsterih olsun fiyatların düşmesi kaçınılmaz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de doğalgaz rezervinin keşfedilmesiyle birlikte ithalatta ciddi azalma beklediklerini belirterek, “Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükârda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar” şeklinde konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 09:43:00 -
Vatandaşlarımız müsterih olsun fiyatların düşmesi kaçınılmaz

81 ilin tamamında yaklaşık 570 yerleşim biriminde 60-65 milyon kişi tarafından doğalgaz kullanıldığını aktaran Dönmez, şu ifadeleri kullandı: “Bugüne kadar bunun yüzde 1’lik dilimini kendi kaynaklarımızdan üretiyorduk. Fatih gemimizin yaptığı keşifle üretim imkânımız ve potansiyelimiz kendi kaynaklarımızda artmış olacak. Yıllık üretim planlamalarını arkadaşlar yaptığı için ilk etapta rakamları açıklamak doğru olmaz ama önümüzdeki aylarda kendi tüketimimizin ne kadarının bu sahadan yıllık olarak karşılanacağını görüp kamuoyu ve sektörle paylaşacağız.”

Dönmez, ilaveten Türkiye’yi Güneydoğu Avrupa’da gerçekleşecek doğalgaz ve elektrik ticaretinin de merkez üssü haline getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

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