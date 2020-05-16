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Vatandaşları isyan ettiren İGDAŞ'ın paraları ne yaptığı ortaya çıktı

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB'nin iştiraki olan İGDAŞ'a vatandaşların tepkisi çığ gibi büyüyor. Şikayette bulunan vatandaşlar doğalgaz kullanmadıkları halde yüksek gelen faturalardan dolayı ve 45 gün üzerinde kesilen faturalar için sosyal medya hesaplarından seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin paraları ne yaptığı da ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 16:52:00 -
Vatandaşları isyan ettiren İGDAŞ'ın paraları ne yaptığı ortaya çıktı

Koronavirüs nedeniyle karantina bölgelerinde doğalgaz sayaçlarının ölçülmemesi kararının ardından faturalar için önceki ayların ortalamasının alınması kararı alınmıştı ancak İstanbul'da oturan vatandaşların Nisan ve Mayıs aylarında gelen faturaları dudak uçuklattı.

Binlerce kişi tepkisini sosyal medya aracılığıyla karantina bölgesinde olmadıkları halde İstanbul'da faturaların neden okunmadığını sorguladı.

EPDK devreye girdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, İstanbul'da oturan vatandaşların yoğun şikayetleri üzerine inceleme başlattı ve vatandaşlara “O faturaları ödemek zorunda değilsiniz” çağrısı yapmıştı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz İGDAŞ'a mevzuata aykırı fatura düzenlemesiyle soruşturma başlatıldığını da duyurmuştu.

Enerji Piyasası Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, İGDAŞ'ın kendilerini hiçbir şekilde bilgilendirmediğini belirterek, "Vatandaşımız EPDK'nın haklarını koruduğunu bilmeliler. Vatandaşımızı üzeni biz misliyle üzeriz" dedi.

İGDAŞ, TELE-1 ve KRT TV'nin sponsoru olmuş

Vatandaşa 1 aylık fatura kesmek yerine 45 gün ile 75 gün arasında fatura kesip, kullanılmamış gazın parasını tahsil eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki İGDAŞ, son dönemde eleştiri oklarının hedefi olurken ilginç bir bildi daha ortaya çıktı.

İGDAŞ’ın muhalif televizyon kanallarına da mali destek verdiği ve İGDAŞ'ın Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra TELE-1 ve KRT TV sponsorluk anlaşması yaptığı öğrenildi.

İGDAŞ'a nitelikli dolandırıcılık suçlaması

Abonelerin 30 günlük faturasını 50 güne kadar çıkaran İGDAŞ'ın aynı zamanda yüksek oranda fatura kestiği de iddia edildi. İGDAŞ'ın sisteminde 211 TL görünen tüketim bedelinin faturaya 404.70 TL olarak yansıtıldığı ifade edildi. Kurumun resmi internet sitesinde kullanılan doğal gaz hacmi metreküpünün, vatandaşlara gönderilen faturadaki metreküple farklı olduğu yönünde suçlamalar da haberlere konu oldu.

Vatandaşların tepkileri çığ gibi büyüyor

- Kara kışta bile 400 TL gelmeyen doğal gaz faturam geçen ay 400 TL geldi.Mayısı da aldılar heralde diye ses çıkarmadım; Lakin bugün kaloriferleri 1 kere bile açmamama rağmen 82 TL fatura geldi. Açıklamanız var mı?

- Bu seferde 45 gün yerine 60 günlük gelmiş faturam

- 50 günlük faturam 1.929 TL devletimiz İGDAŞ soygununa dur desin. İstanbul'da neler oluyor?

- Gelin kesin İGDAŞ ben ödeyemiyorum. Zaten pozitif vakaydım da çalışmıyorum da buyurun düştüm bir tekme de siz vurun.

- Virüs fırsatı mı bu İGDAŞ! 20 gündür doğal gaz kullanmıyoruz. Kışın bile bu faturayı görmedik..

Askıda fatura yöntemiyle göz boyamaya çalışıyorlar

Koronavirüs döneminde İstanbul BüyükŞehir Belediyesi 'Askıda fatura' uygulaması başlattı ancak faturaların yüksek gelmesinden dolayı vatandaşlar İBB'nin bu çalışmasının göz boyama olduğunu düşünerek tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir vatandaş "Büyükşehir Belediyesi askıda fatura başlatmış. En son gaz faturam 616 TL geldi. Sayın İmamoğlu askıda faturayı başlatmadan önce adaleti sağlayıp son faturaları düzeltse de bu millet rahatlasa.."şeklinde isyan etti.

Doğalgaz faturasına itiraz nasıl yapılır?

Kullanımdan dolayı kaynaklanmayan yüksek doğalgaz faturaları için sağlayıcı firmaya itiraz etme hakkınız bulunuyor. Yaşadığınız şehrin ve doğalgaz sağlayıcınızın internet sitesinden 'fatura itirazı' kısmından itiraz işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz.

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