Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?

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İstanbul ve Ankara'da açılan yataklı sinemalara vatandaşlardan sert tepki geldi. Zinayı özendiren yataklı sinema skandalına tepki gösteren vatandaşlar, skandal sinemaların kapatılması için kampanya başlattı.

15 bin kişi 'kaldırılsın' kampanyasına destek verdi

Change.org'da "İstinyepark'a açılan yataklı sinema kapatılmalıdır" başlıklı imza kampanyası başlatıldı. 15 bin kişinin desteklediği kampanyaya "Yatak, yatak odasında olur, sinemada değil" yorumlarıyla vatandaşlar tepkisini gösterdi.

Kampanya için yapılan açıklamada "Her geçen gün toplumun değer yargıları çiğnenerek gençliğin ahlakı bozulmaktadır. Sinema salonları sadece film izlemek için vardır. 'Sevgili koltuğu ' adı altında birleştirilmiş koltuklar bazı kişilerin kötü emellerine maruz kaldığı acı bir gerçekken yataklı sinemayla amaçlanan nedir ? Gençlerimizi ve çocuklarımızı bu ahlak yozlaşmasından korumak istiyorsanız lütfen kampanyaya destek verin. Sinema salonları sevgililerin ahlaksız otel odaları konumuna getirilmemelidir . Bu konuyla öncelikle İBB' nin ilgilenmesini rica ediyoruz. Ayrıca bu tür uygulamalar hayata geçirilmeden önce sayın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız ve sorumluları tarafından gerekli incelemelerden geçirmelerini talep ediyoruz." denildi.

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