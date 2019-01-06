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Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?

Ahlak yozlaşmasını yaygınlaştırma amacı taşıyan 'yataklı sinema' açılmasının ardından vatandaşlar, skandala tepki gösterdi. Vatandaşlar "Yatak, yatak odasında olur, sinemada değil" ifadeleriyle Aile Bakanlığı'na seslenerek bu skandalın durdurulmasını istedi.

06 Ocak 2019 Pazar 01:47
Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?

 yeniakit.com.tr 

İstanbul ve Ankara'da açılan yataklı sinemalara vatandaşlardan sert tepki geldi. Zinayı özendiren yataklı sinema skandalına tepki gösteren vatandaşlar, skandal sinemaların kapatılması için kampanya başlattı.

15 bin kişi 'kaldırılsın' kampanyasına destek verdi

Change.org'da "İstinyepark'a açılan yataklı sinema kapatılmalıdır" başlıklı imza kampanyası başlatıldı. 15 bin kişinin desteklediği kampanyaya "Yatak, yatak odasında olur, sinemada değil" yorumlarıyla vatandaşlar tepkisini gösterdi.

Kampanya için yapılan açıklamada "Her geçen gün toplumun değer yargıları çiğnenerek gençliğin ahlakı bozulmaktadır. Sinema salonları sadece film izlemek için vardır. 'Sevgili koltuğu ' adı altında birleştirilmiş koltuklar bazı kişilerin kötü emellerine maruz kaldığı acı bir gerçekken yataklı sinemayla amaçlanan nedir ? Gençlerimizi ve çocuklarımızı bu ahlak yozlaşmasından korumak istiyorsanız lütfen kampanyaya destek verin. Sinema salonları sevgililerin ahlaksız otel odaları konumuna getirilmemelidir . Bu konuyla öncelikle İBB' nin ilgilenmesini rica ediyoruz. Ayrıca bu tür uygulamalar hayata geçirilmeden önce sayın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız ve sorumluları tarafından gerekli incelemelerden geçirmelerini talep ediyoruz." denildi.

Kampanya'ya katılmak için tıklayın

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 01:47
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. yataklı sinema
  4. yataklı sinemaya tepki

YORUM YAZ

  • Fethi yıldız Fethi yıldız 32 dk önce
    Devlet harekete geçmeli ve bu ahlaksız, sinamalar kapatılmalı.
  • toplu fuhustoplu fuhus33 dk önce
    toplu fuhus

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