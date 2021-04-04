Vatandaşlardan darbe bildirisine sert tepki: #103Dangalak #HaddiniziBilin #HodriMeydan
Emekli Amiral Ergun Mengi'nin başını çektiği 104 Emekli Amiral'ın "muhtıra" gibi bir bildiri yayınlamasının ardından sosyal medyadan vatandaşlar sert tepki gösterdi
yeniakit.com.tr
Emekli Amiral Ergun Mengi'nin başını çektiği '104 emekli amiral'ın "muhtıra" gibi bir bildiri yayınlamasının ardından tepkiler çığ gibi yükselmeye devam ediyor.
Sosyal medyadan vatandaşlar #103Dangalak, #HodriMeydan, #HaddiniziBilin ve #Nöbetteyiz etiketleriyle sert tepki gösterdi. Kısa sürede yüzbinlerce ileti (tweet) atıldı. Vatandaşlar "Biz buradayız! Topunuz gelin! Nöbetteyiz" ifadelerini kullandı.
İşte vatandaşlardan küstah bildiriye karşı tepkileri: