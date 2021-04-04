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Gündem Vatandaşlardan darbe bildirisine sert tepki: #103Dangalak #HaddiniziBilin #HodriMeydan
Gündem

Vatandaşlardan darbe bildirisine sert tepki: #103Dangalak #HaddiniziBilin #HodriMeydan

Emekli Amiral Ergun Mengi'nin başını çektiği 104 Emekli Amiral'ın "muhtıra" gibi bir bildiri yayınlamasının ardından sosyal medyadan vatandaşlar sert tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2021-04-04 17:55:00 - 2021-04-04 18:28:38
Vatandaşlardan darbe bildirisine sert tepki: #103Dangalak #HaddiniziBilin #HodriMeydan

 yeniakit.com.tr 

Emekli Amiral Ergun Mengi'nin başını çektiği '104 emekli amiral'ın "muhtıra" gibi bir bildiri yayınlamasının ardından tepkiler çığ gibi yükselmeye devam ediyor.

Sosyal medyadan vatandaşlar #103Dangalak#HodriMeydan, #HaddiniziBilin ve #Nöbetteyiz etiketleriyle sert tepki gösterdi. Kısa sürede yüzbinlerce ileti (tweet) atıldı. Vatandaşlar "Biz buradayız! Topunuz gelin! Nöbetteyiz" ifadelerini kullandı.

İşte vatandaşlardan küstah bildiriye karşı tepkileri:

 

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Yorumlar

İbrahim güven

103 tane ayyaş meydan burda bekliyoruz
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Vatandaş

Vatandaş seçimlerde hanyayı konyayı gösterecek ....
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