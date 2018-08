Vatandaşlardan büyük tepki: Meclis'te PKK istemiyoruz!

Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı nedeniyle her türlü kirli oyunu oynayan yeri geldiğinde FETÖ ile yeri geldiğinde PKK ile işbirliği içerisine giren ve PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'yi Meclis'e sokmak için her yolu deneyen CHP'liler şimdi de terör örgütü PKK'nın Hakkari'deki alçak saldırısı sonrası örgütü yalandan yere kınamaya başladı.

24 Haziran seçimleri boyunca terör örgütü ile işbirliği içerisine girmemesi için yapılan her türlü sağduyulu çağrıya kulak tıkayan CHP, sırf Erdoğan karşıtlığı nedeniyle seçim süreci boyunca HDP'yi Meclis'e sokma stratejisi üzerine bir kampanya yürütmüştü. İl ve ilçe başkanlarını arayarak her 4 kişilik aileden çıkacak 1 oyun HDP'ye gitmesini isteyen parti yönetimi "1 oy İnce'ye, 1 oy HDP'ye" sloganlarını benimsemişti. Verdikleri emanet oylarla terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan her fırsatta terör örgütünün sözcülüğünü yapan, terörist cenazelerinde boy gösteren milletvekillerine sahip olan HDP'nin Meclis'e girmesini sağlayan CHP'lilerin dökülen kanda en az HDP ve PKK kadar sorumluluk taşıyor.

Masum insanların kanı ellerine bulaşan CHP'liler şimdi de çıkmış terör örgütü PKK'yı ve terörü lanetledi. Sanki dökülen kanda kendi sorumlulukları hiç yokmuşçasına davranan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi PKK'yı kınayarak kendilerini aklama peşine düştü. Gerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK ile giriştiği amansız mücadelede "siviller ölüyor" yalanlarıyla, gerekse 24 Haziran seçimleri boyunca "Demirtaş'a özgürlük" çağrılarıyla örgüt lehine propaganda yapan bu isimler, bebek katili örgütün böyle kanlı eylemler yapacağını bile bile bu günlere zemin hazırladı.

Dökülen şehit kanları canına tak eden vatandaşlar sosyal medya üzerinden örgütlenerek #MeclistePKKistemiyoruz ve #BebekKatiliHDPkk etiketi altında paylaşımlarda bulundu. Vatandaşlar HDP'nin yanı sıra bu günlerin sorumlusu olarak gördükleri CHP'lilere de öfke kusarken, Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu kınama mesajının altında sert eleştirilerde bulundu.

İşte o tepkiler: