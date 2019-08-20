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Vatandaşlardan Aytepe Mesire alanına yoğun ilgi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen, Aydınlıların piknik yapıp keyifli zaman geçirdikleri Aytepe Mesire Alanı özellikle hafta sonları dolup taşıyor.

20 Ağustos 2019 Salı 13:17
Vatandaşlardan Aytepe Mesire alanına yoğun ilgi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen, Aydınlıların piknik yapıp keyifli zaman geçirdikleri Aytepe Mesire Alanı özellikle hafta sonları dolup taşıyor. Park ve Bahçeler Dairesi personeli tarafından çimlendirilen ve mevsimlik çiçeklerin dikildiği mesire alanı, özel olarak da ışıklandırıldı.


Aydınlılar, daha serin olduğu için özellikle akşamları aileleriyle birlikte vakit geçirmeyi tercih ediyor. Mesire alanında aileleri piknik yaparken çocuklar da Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen oyun alanının tadını çıkartıyor. Aydın manzarası eşliğinde piknik yapıp keyifli vakit geçiren Aydınlılar, yapılan hizmetler için ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.


Başkan Çerçioğlu, Aytepe Mesire Alanı’nın baştan sona yeniden düzenlendiğini belirterek tüm Aydınlıları mesire alanına beklediklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:17
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