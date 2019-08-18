Vatandaşlardan Akit'e büyük destek: #AkitSusturulamaz İzmir Barosu'nun Akit'i susturma girişiminin ardından her daim milletinin yanında olan Akit'evatandaşlardan büyük destek geldi. Vatandaşlar, Akit'i susturma girişimine tepki sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

yeniakit.com.tr "Türkiye'de basın özgürlüğü yok" diyerek ikiyüzlülük örneği sergileyen İzmir Barosu’nun hiçbir delil sunmaksızın yaptığı suç duyurusu sonrası, Küçükçekmece Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede, gazetemizin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu hakkında "Susmayacağız" başlıklı bir yazı sebebiyle 4,5 yıl hapis isteyerek susturma girişiminde bulunuldu. Sosyal medyadan Karahasanoğlu'na büyük destek Milletin milli ve manevi değerleri savunmaktan çekinmeyen Akit'e milletten büyük destek geldi. Sosyal medya hesaplarından Akit'e ve Ali İhsan Karahasanoğlu'na destek veren vatandaşlar, "#AkitSusturulamaz" etiketiyle susturma girişimine tepki gösterdi. Etiket, Türkiye gündeminde ilk 5'e girdi. İşte sosyal medyadan Karahasanoğlu'na ve Akit'e gösterilen destekten bazıları:

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