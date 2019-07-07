Vatandaşlardan 'aile' temalı hutbeye tam destek!

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Diyanet İşleri Başkanlığı bu haftaki Cuma Hutbesi'nde aile yapısının önemine vurgu yaparak, "Nikâh, Allah’ın emri, Peygamberin kavliyle yapılan en kutlu sözleşmedir. Nikâh, kadın ve erkek için hem mutluluk hem de sorumluluk demektir. Evlilik dışı birliktelikler ve “cinsel özgürlük” adı altında gündemde tutulmaya çalışılan “serbest yaklaşımlar” ise kadının da erkeğin de saygınlığını ve haklarını korumaktan uzaktır." demişti. Hutbenin bu ifadelerini haberine yansıtan FETÖ'nün sesi T24, şu yorumu yapmıştı:

"Diyanet, hutbede temel hak ve özgürlükleri hedef aldı ve cinsel özgürlüklere ilişkin, 'insan için zarar, toplum için ziyandır.' dedi."

Hutbenin LGBTİ'li sapkınlara yönelik kısmında da, “Irkımızı, rengimizi ve ömrümüzü olduğu gibi cinsiyetimizi de Yüce Yaratan belirlemiştir. Cinsiyet seçimini kişisel bir özgürlük alanı gibi göstererek ilahi iradeyi yok saymak, haddi aşma ve kulluktan sapmadır” ifadeleri kullanılmıştı. Bu ifadelerden rahatsızlık duyan eşcinsel sapkınlar yanlarına aldıkları paçavralara 'Diyanet ayrımcılık yapıyor.' başlığını attırmışlardı.

Vatandaş ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aile temalı hutbesine tam destek verdi. Genç neslin yurtdışı destekli projelerle hedef alındığını belirten vatandaşlar, "Örf ve adetlerimizi geleceğe aktarabilmek için gençlerimize sahip çıkmalıyız." yorumunu yaptı.