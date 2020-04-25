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Aktüel

Vatandaşlara maske desteği sürüyor

Bartın Belediyesi COVİD-19 salgınına karşı vatandaşlara maske desteğini sürdürdü.

2020-04-25 14:44:57 -
Vatandaşlara maske desteği sürüyor

Bartın Belediyesi COVİD-19 salgınına karşı vatandaşlara maske desteğini sürdürdü.


Bartın Belediyesi Türkiye’de ve dünya ülkelerinde son derece etkili olan koronavirüs (COVİD-19) salgınına karşı mücadelesini sürdürüyor. Bartın Belediyesi bu kapsamda vatandaşlara maske desteği sağlıyor. Bartın Belediyesi Galla Pazarı, Kapalı Pazaryeri ve semt pazarlarının kurulduğu erken saatlerden itibaren pazarcı esnafına ve pazara maskesiz gelen vatandaşlara maske dağıtımında bulundu. Ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç, Belediye Meclis Üyeleri Ufuk Kasap, Egemen Kemik, Tuncay Maden ve Semih Kaptan Hükümet Caddesi’nde vatandaşlara 2 bin 500 adet maske dağıtımında bulundular. Vatandaşlar Bartın Belediyesi’ne duyarlılığından ve göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür etti.


Gömeç, “Dünyada çok büyük bir alana yayılan ve ülkemizde de büyük tehdit oluşturan Covid19 virüsüne karşı panik yapmadan tedbir alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek dezenfekte çalışmalarımız gerekse de vermiş olduğumuz maske desteği ile bu süreçte halkımıza katkı sağlamaya çalışıyoruz. Halkımızdan mecbur kalmadıkları sürece evlerinden çıkmamalarını, çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızın ise sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini ayrıca resmi kanallardan yapılan uyarıları dikkate almalarını rica ediyoruz” dedi.

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