Vatandaşlara afet bilinci aşılandı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Sivil Savunma ve Eğitim Birimi tarafından toplumda afet kültürünü oluşturmak maksadıyla vatandaşlara afet bilinci, deprem ve diğer afetler hakkında kısa bilgiler verilerek broşür dağıtıldı.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Sivil Savunma ve Eğitim Birimi tarafından toplumda afet kültürünü oluşturmak maksadıyla vatandaşlara afet bilinci, deprem ve diğer afetler hakkında kısa bilgiler verilerek broşür dağıtıldı.

Bilgilendirme konuşmalarında Türkiye’nin depremlerde insan kaybı açısından dünyada 3’üncü, etkilenen insan sayısı açısında sekizinci sırada yer aldığı aktarıldı. Afetlerle mücadelede kalabalık nüfusu bünyesinde bulundurduğu ve 7/24 hizmet verdiği için hastanelere çok önemli görevler düşmekte olduğu vurgulandı.

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