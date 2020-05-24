  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Vatandaşlar yasağa uydu sokaklarda sessizlik hakim

AMASYA (İHA) – Amasya’nın Suluova ilçesinde yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizlik hakim oldu sokaklar boş kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 13:48:35 -
Vatandaşlar yasağa uydu sokaklarda sessizlik hakim

AMASYA (İHA) – Amasya’nın Suluova ilçesinde yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizlik hakim oldu sokaklar boş kaldı.


Suluova’da sokağa çıkma yasağının 2. gününde cadde ve sokaklar ile birlikte meydanda sessizlik hakim oldu. Mahalle ve sokaklarda araç ve yaya trafiğinin olmadığı görüldü. Kent genelinde polis ekipleri, alınan tedbir kararları doğrultusunda belirli noktalarda denetimlerini sürdürdü. Kent merkezi ve mahallelerde vatandaşlar evlerine kapandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı