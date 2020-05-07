Vatandaşlar teknolojiye bağlandı ürünlere zam yağdı

Akit Ekonomi

En çok talep gören ürünlerden bilgisayarın fiyatı bir ayda 6 bin 200 liradan 6 bin 600 liraya, tabletin bin 100 liradan bin 300 liraya, oyun konsolunun da 2 bin 800 liradan 2 bin 900 liraya yükseldi.

Bahaneleri hazır

Tüketicileri çileden çıkaran fahiş fiyat artışları perakendeci firmaları sıkıntıya sokuyor. Devamlı topa tutulan bu firmaların yöneticileri, her platformda Covid-19 nedeniyle ürün tedarikinin güçleştiğini belirtiyor ve “Gerek bu durum gerekse dolar kurunun 7 lirayı aşması, Euro kurunun 7.70 liraya dayanması fiyatlara zam uygulamamızı kaçınılmaz kılıyor” diyorlar.

Spekülatörlerin sahneye çıkıp nisanda marta göre bilgisayarın fiyatını yüzde 6-7, tabletin yüzde 4-5, oyun konsolunun ise yüzde 2-3 şişirdiklerine işaret eden perakende danışmanları da “Art niyetlilerce Covid-19’dan ötürü stokların eridiği, kurlarda görülen gelgitlerden dolayı da ithalat maliyetlerinin arttığı öne sürülerek elektronik ürünlere zam yağdırılıyor” ifadesini kullanıyorlar. Aynı danışmanlar, “Böyle fırtınalı dönemlerde acele edilmemeli. Vurguncular tarafından fiyatlarla oynandığı unutulmamalı. Fırtınanın dinmesinin ardından ürün alımı yapılmalı” uyarısında bulunuyorlar.

Bu uyarılara dikkat

Elektronik ürünlerin fiyatlarının fırlamasını gerektirecek bir durumun olmadığına dikkati çeken tüketici derneklerinin yetkilileri de şunları kaydediyorlar: “Geçen seneye göre bilgisayarın fiyatının yüzde 62-63, televizyonun yüzde 15-16, tabletin yüzde 11-12 artışı çok gariptir, anormaldir. Burada bir dümen döndüğü ortada. Bu dümene karşı çok ama çok dikkatli olunmalı. Bir hile hurdayla karşılaşıldığı takdirde Ticaret Bakanlığı’nın Alo 175 hattına ve mobil uygulama HFA-Bildirim’e ihbarda bulunulmalı. Halkımız, hakkını yedirtmemelidir. Bakanlık da fiyat denetimlerini arttırmalı, stokçular ve spekülatörler için çemberi daraltmalıdır. Ayrıca haksız fiyat artışına giden firmaları kamuoyuna ifşa etmelidir. Şu hakikat ki sahtekârlara karşı yaptırım uygulanmazsa halkımızın cebi daha çok yanar, ekonomimiz daha çok darbe alır.”