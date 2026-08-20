Tıp dünyasında şaşırtan gelişme: Yeni bir organ keşfedildi

SAVUNMA HÜCRELERİNİ KAFATASI İÇİNDE EĞİTİP ÇOĞALTIYOR Yeni çalışmanın arkasındaki ekip, önceki çalışmalarında beyin dokusundan, beyni çevreleyen en dıştaki koruyucu zardan geçerek kafatasına uzanan minik kanallar tespit ettiler. Bu kez araştırmacılar, moleküllerin bu kanallar boyunca nasıl hareket ettiğini gözlemlemek için floresan izleyici proteinler kullandılar ve bu molekülleri nöronlardan kafatasının kemik iliğine kadar takip ettiler. Sonunda bunları, lenf düğümlerinde oluşan ve bağışıklık hücreleri için eğitim kampı görevi gören yapılara çok benzeyen yapılara kadar takip ettiler. Temel olarak bu yapılar, savunma hücrelerini doğrudan kafatasının içinde eğitip çoğaltıyor, vücudun uzak noktalarından takviye beklemeden tehlikelere karşı en ön safta mücadele başlatılmasını sağlıyor. WashU'da hücre biyoloğu ve çalışmanın baş yazarı Jang Hyun Park, "Sağlıklı kemik iliğinde daha önce hiç böyle yapılar görmemiştik. Bu, karmaşık bir beynin kendini savunmak için kendi özelleşmiş bağışıklık yapılarına ihtiyaç duyduğunu gösteren heyecan verici bir keşif" ifadelerini kullandı.