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Tıp dünyasında şaşırtan gelişme: Yeni bir organ keşfedildi

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Tıp dünyasında şaşırtan gelişme: Yeni bir organ keşfedildi

Nature’da yayımlanan araştırmaya göre, farelerde kafatası kemik iliğinde beyne özgü bağışıklık yanıtlarını yöneten lenfoid yapılar keşfedildi. Çalışmanın kıdemli yazarı Jonathan Kipnis, “Bu çalışma, kafatası kemik iliğinin yapısal bir çerçeveden çok daha fazlası olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

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Foto - Tıp dünyasında şaşırtan gelişme: Yeni bir organ keşfedildi

Nature dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, insan kafatasının içinde beyne özgü bağışıklık yanıtlarını yöneten yepyeni bir organ keşfettiğini ortaya koydu. Şimdilik farelerde doğrulanan ve insanlarda da bulunduğuna dair güçlü kanıtlar taşıyan bu gizli yapı, Alzheimer, Parkinson ve beyin tümörleriyle mücadelede tedavi yöntemlerini baştan aşağı değiştirebilecek yeni bir dönemi başlatabilir.

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Foto - Tıp dünyasında şaşırtan gelişme: Yeni bir organ keşfedildi

Tıp dünyasında dikkat çeken bir keşfe imza atıldı. Nature dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmada, St. Louis'deki Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden biyologlar, kafatasının içinde yeni bir bağışıklık organı tanımladılar.

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Foto - Tıp dünyasında şaşırtan gelişme: Yeni bir organ keşfedildi

BEYİN KANSERLERİNE KARŞI YENİ SİLAH Uzmanlara göre, bu yapılar daha da güçlendirilebilirse ölümcül beyin kanserlerine karşı yeni bir silah elde edilmiş olacak. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde beyin immünoloğu ve çalışmanın kıdemli yazarı Jonathan Kipnis, "Bu çalışma, kafatası kemik iliğinin yapısal bir çerçeveden çok daha fazlası olduğunu; beyne özgü bağışıklık yanıtları için önceden fark edilmemiş merkezlere ev sahipliği yaptığını ortaya koyuyor" dedi.

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Foto - Tıp dünyasında şaşırtan gelişme: Yeni bir organ keşfedildi

SAVUNMA HÜCRELERİNİ KAFATASI İÇİNDE EĞİTİP ÇOĞALTIYOR Yeni çalışmanın arkasındaki ekip, önceki çalışmalarında beyin dokusundan, beyni çevreleyen en dıştaki koruyucu zardan geçerek kafatasına uzanan minik kanallar tespit ettiler. Bu kez araştırmacılar, moleküllerin bu kanallar boyunca nasıl hareket ettiğini gözlemlemek için floresan izleyici proteinler kullandılar ve bu molekülleri nöronlardan kafatasının kemik iliğine kadar takip ettiler. Sonunda bunları, lenf düğümlerinde oluşan ve bağışıklık hücreleri için eğitim kampı görevi gören yapılara çok benzeyen yapılara kadar takip ettiler. Temel olarak bu yapılar, savunma hücrelerini doğrudan kafatasının içinde eğitip çoğaltıyor, vücudun uzak noktalarından takviye beklemeden tehlikelere karşı en ön safta mücadele başlatılmasını sağlıyor. WashU'da hücre biyoloğu ve çalışmanın baş yazarı Jang Hyun Park, "Sağlıklı kemik iliğinde daha önce hiç böyle yapılar görmemiştik. Bu, karmaşık bir beynin kendini savunmak için kendi özelleşmiş bağışıklık yapılarına ihtiyaç duyduğunu gösteren heyecan verici bir keşif" ifadelerini kullandı.

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Foto - Tıp dünyasında şaşırtan gelişme: Yeni bir organ keşfedildi

HAYATTA KALMA ORANLARI ARTTI Araştırmacılar bu fikri, özellikle kötü huylu bir beyin kanseri türü olan glioma fare modellerinde test ettiler. Saç derisinin altına bağışıklığı teşvik edici veya bastırıcı bileşiklerle zenginleştirilmiş bir hidrojel uygulayarak bu lenfoid yapıların aktivitesini değiştirdiler.

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