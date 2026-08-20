Ülkücü camiayı yasa boğan vefat haberi: MHP’li efsane vekil Verkaya Hakk’a yürüdü

Türk siyasetinin ve ülkücü hareketin tanınmış simalarından Mustafa Verkaya, bir süredir tedavi gördüğü sağlık sorunları sebebiyle hayatını kaybetti.

1980 öncesinde İstanbul Ülkü Ocakları Başkanlığı yapan, Milliyetçi Hareket Partisinde çeşitli görevler üstlenen ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde İstanbul milletvekili olarak görev yapan Verkaya’nın vefatı, ailesi ile ülkücü camiada büyük üzüntüye neden oldu.

Verkaya’nın vefatının ardından yayımlanan taziye mesajlarında, ülkücü hareket içindeki uzun mücadele geçmişine ve dava arkadaşlarıyla kurduğu güçlü bağlara dikkat çekildi.

Vefat haberinde Verkaya için, “Ülkücü Hareketin efsanelerinden, 1980 öncesi İstanbul Ülkü Ocakları Başkanımız, MHP İstanbul Milletvekilimiz, MHP Genel Başkan Yardımcımız, okul ve silah arkadaşımız Mustafa Verkaya uzun bir direnmenin ardından Hakk’a teslim olmuş, uçmağa varmıştır” ifadeleri kullanıldı.

CENAZESİ FATİH CAMİİ’NDEN KALDIRILACAK

Mustafa Verkaya için 21 Ağustos 2026 Cuma günü İstanbul’daki Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek. Verkaya’nın cenazesi, cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

Törene Verkaya’nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP yöneticileri, eski ve yeni milletvekilleri, Ülkü Ocakları mensupları ile siyaset ve iş dünyasından çok sayıda ismin katılması bekleniyor.

(MHP milletvekili Ahmet Çakar üzüntüsünü paylaştı...)

1954 YILINDA KAHRAMANMARAŞ’TA DOĞDU

Mustafa Verkaya, 1954 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. Babasının adı Hacı, annesinin adı Zekiye olan Verkaya, üniversite eğitimi için İstanbul’a geldi.

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünden mezun olan Verkaya, mesleki hayatına jeofizik mühendisi olarak başladı. İstanbul Sanayi ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde memur olarak görev yapan Verkaya, daha sonra özel sektörde yöneticilik yaptı. Tekstil sektöründe de faaliyet gösteren Verkaya, siyasi çalışmalarının yanında iş hayatını sürdürdü.

Az düzeyde Fransızca bilen Verkaya, evli ve iki çocuk babasıydı.

İSTANBUL ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANLIĞI YAPTI

Mustafa Verkaya, üniversite yıllarından itibaren Türk milliyetçiliği fikri içinde aktif görevler üstlendi.

1975-1976 döneminde İstanbul Ülkü Ocakları Başkanlığı yapan Verkaya, 1980 öncesi dönemde ülkücü hareketin İstanbul’daki teşkilatlanmasında sorumluluk alan önemli isimlerden biri oldu.

Uzun yıllar Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında siyaset yapan Mustafa Verkaya, parti teşkilatının farklı kademelerinde görev aldı. MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenen Verkaya, teşkilat çalışmaları ve ülkücü hareket içindeki geçmişiyle partinin tanınan isimleri arasında yer aldı. Siyasi hayatı boyunca Türk milliyetçiliği, millî birlik, devletin bütünlüğü ve ülkücü hareketin kurumsal yapısının güçlendirilmesi konularına ağırlık verdi.

21. DÖNEMDE İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Mustafa Verkaya, 18 Nisan 1999 genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi. Dönem boyunca MHP İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Verkaya’nın milletvekilliği, seçimlerin yenilendiği 3 Kasım 2002 tarihinde sona erdi.

Verkaya, milletvekilliği döneminde İstanbul’un sorunlarının yanı sıra millî güvenlik, hukuk, medya, madencilik, yükseköğretim ve anayasa değişiklikleriyle ilgili çalışmalara katıldı.

TBMM’NİN ÇALIŞKAN İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

Mustafa Verkaya, Maden Kanunu, Türk Ceza Kanunu ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmasına ilişkin tekliflerin ilk imza sahipleri arasında yer aldı. Verkaya’nın imzasının bulunduğu teklifler arasında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın çeşitli maddelerinde ve TBMM İçtüzüğü’nde değişiklik yapılmasına ilişkin düzenlemeler de bulunuyordu.

İstanbul’daki binaların depreme karşı güçlendirilmesi, akaryakıt ve LPG istasyonlarının durumu ile kentte yaşanan kapkaç olayları hakkında TBMM Başkanlığına yazılı soru önergeleri sundu.

Jeofizik mühendisi kimliğiyle özellikle deprem güvenliği ve yapıların güçlendirilmesi konusunu Meclis gündemine taşıması dikkat çekti.