Vatandaşlar tahliye ediliyor! Acil eşyalar için yarım saat izin

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde evi hasar gören vatandaşlar, binaları boşaltmaya başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Seferihisar açıklarında yaşanan depremde zarar gören binalarla ilgili hasar tespit çalışması başlattı. Evleri zarar gördüğü için dairelerine giremeyen depremzedeler taşınmaya başladı. Bazı binalarda ise acil tahliye kararı verildi.

"Allah bir daha yaşatmasın"

Tahliye kararı verilen Adalet Apartmanı’nda oturan Gülver Kırova, “Çok şükür acil ihtiyaçlarımızı almak için yarım saat izin verdiler. Korkunç bir olaydı Allah bir daha yaşatmasın” dedi. Adalet Apartmanı’nda oturan ve eşyalarının tahliyesini gerçekleştiren Sevda Çavuş ise, “Şu an taşınıyoruz çok kötü haldeyiz. Bütün her şeyimiz bu apartmandı başka hiçbir şeyimiz yok” dedi. Altay İnanç da, “Depremden orta hasarlı rapor verildi. ‘Acil boşaltın eşyalarınızı alın’ denildi. Bütün eşyaları alacağız” diye konuştu.

Geriye acılar kaldı

Depremde yıkılan ve 34 kişinin yaşamını yitirdiği Rıza Bey Apartmanı’nın enkazı kaldırıldı. Apartmandan geriye boş bir arazi ve acılar kaldı. Apartmanın bulunduğu yerden geçen vatandaşlar ise araziye bakakaldı. Depremde 4 bloğundan 3’ü yan yatan, 7 kişinin hayatını kaybettiği Barış ve Cumhuriyet sitelerindeki kontrollü yıkım çalışmaları ise sürüyor.

Konteynerler kuruluyor

Depremden sonra evleri zarar gören vatandaşlar için bin konteynerden oluşan geçici barınma merkezinde çalışmalar devam ediyor.