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Aktüel

Vatandaşlar şaşkına döndü! Çekirge paniği

Muş’un yüksek yamaçlarında sürü halinde görülen çalı çekirgeleri, endişeye yol açtı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 11:43:00 -
Vatandaşlar şaşkına döndü! Çekirge paniği

Muş’un yüksek yamaçlarında sürü halinde görülen çalı çekirgeleri, endişeye neden oldu.

Kentte, özellikle yüksek yamaçlarda yol ile toprak üzerlerinde sürü halinde görülen çalı çekirgeleri, korkuya neden oldu.

Yaklaşık 17 köyde görülen ve Muş Ovası'na doğru ilerleyen çekirge sürülerinin ekili alanlara zarar vermesinden endişe ediliyor. Üçevler Köy yolunda seyir halindeki araçlarıyla yolun yüzeyini kaplayan çekirgelerle karşılaşan vatandaşlar, manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek, yol boyu sürü halinde binlerce çekirgenin mevcut olduğunu belirtti. Sürünün ovaya inmesiyle ekili arazilerin zarar görmesinden korktuklarını söyleyen vatandaşlar, bir an önce tedbir alınmasını istedi.

Çekirgelerin bölgede sürü halinde olduğunu aktaran Aydın Dinçer, "Çekirgeler bölgede bir hayli çoğalmış ve Muş'a doğru yürüyor. Allah korusun çekirgeler tarlalara giderse, tarlada çayır falan bırakmaz. Zaten bu bölgede çekirgeler hiçbir şey bırakmamış" dedi.

Yetkililerin derhal konuya el atması gerektiğini vurgulayan Ramazan Yavuz ise, "Çekirgeler Muş Ovası'na doğru gidiyor. Böyle olursa çekirgeler ekinlerin hepsini mahvedecek. Buğdayları falan hepsini yiyorlar. Yetkililer derhal bunun için önlem alması lazım" diye konuştu.

Öte yandan, çekirgeler bölgedeki yaylalarda yaşam sürdürülen çadırlar ile çevresinde de gözlemlendi.

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Yorumlar

mazlum

keklikleri avlamaya devam edin Allahsızlar bak millet keneden çekirgeden kırıldı geçti tüm avcılara kara lanetler yağsın
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