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Vatandaşlar, oy istemeye gelen adayı görünce şaşıp kalıyor

Çorum'da Kale Mahalle Muhtarlığına aday olan 18 yaşındaki Hilal Demirel'i karşılarında gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

11 Aralık 2018 Salı 15:57
Vatandaşlar, oy istemeye gelen adayı görünce şaşıp kalıyor

Çorum'da geçen yıl liseyi bitiren Hilal Demiral (18), Kale Mahalle Muhtarlığına aday oldu. Seçim çalışmalarına başlayan Demiral, esnaf ziyaretinde bulundu.

Projelerini anlattı

Geçen yıl liseden mezun olan ve bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan Hilal Demiral, 31 Mart'taki yerel seçimler için Kale Mahalle Muhtarlığına aday olduğunu açıkladı. İl Seçim Kurulu'na giderek başvurusunu yapan Demiral, seçim çalışmalarına da başladı. Ev ve iş yerlerini ziyaret eden Hilal Demiral, mahalle sakinlerine projelerini anlattı. Vatandaşlardan bazıları, genç muhtar adayını karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

"Genç ve yaşlıların oylarını bekliyorum"

Üç ay önce 18 yaşına girdiğini söyleyen Hilal Demiral, "Amacım önce milletvekili olmaktı. Sonra karar alıp ilk adımımı muhtarlıkla atmak istedim. Mahallemiz adına bazı projelerim var. Özellikle yol konusunda, aydınlatma konusunda çok hassasım. Mahallemin sokakları pırıl pırıl olmalı, sokak lambaları mahallemin her yerini aydınlatmalı, kapısı kilitli değil, kapısı mahalle sakinlerine sonuna kadar açık ve arandığı zaman bulunan bir muhtarlığımız olmalı. İnşallah seçilirsem kapı kapı dolayıp, sorunları yerinde tespit edip çözümü bulmak için çaba harcayacağım. Tertemiz, pırıl pırıl bir mahalle vadediyorum. Genç ve yaşlıların oylarını bekliyorum. Bana oy veren vermeyen herkesin muhtarı olup onları kucaklayacağım. Bana verilecek destekle gençlerin önünün açılacağına inanıyorum" dedi.

Ailesi tam destek veriyor

Hacer Demiral ise kardeşi Hilal Demiral'in her zaman yanında olacağını ve aile olarak kendisine tam destek olduklarını söyledi.

Genç muhtar adayını karşılarında gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemiyor;

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 15:57
  1. Çorum
  2. Hilal Demiral

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