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Gündem

Vatandaşlar kendini yere attı! CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk canlı yayında depreme yakalandı

Dün meydana gelen depremden sonra bu sabah da Bingöl'de 5,6'lık bir deprem meydana geldi. O anda canlı yayında olan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk ve yanındaki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:37:00 -

Bu sabah Bingöl'de 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yaşanan son depreme dair detayları CNN TÜRK Muhabiri Fulya Öztürk anlatacağı anda canlı yayında bir artçı daha yaşandı. Canlı yayındaki depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü. İşte o anda yaşananlar...

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