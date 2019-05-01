Vatandaşlar haber verdi! İtfaiyeden 'inek kurtarma' operasyonu
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen ineği gören vatandaşlar, hayvanı kurtarmayı başaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.01 Mayıs 2019 Çarşamba 16:34
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmayla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Tepedibi Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede geçen sulama kanalına inek düştü. Düşen ineği gören çevredeki vatandaşlar, ineği çukurdan çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, halatla ineğe bağlayıp iş makinesiyle yarım saat süren bir çalışma sonucu ineği kanaldan kurtarıp sahibine teslim etti.
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