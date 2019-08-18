Vatandaşlar gece gündüz demeden Cumhuriyet Parkı’na gidiyor Odunpazarı Belediyesi tarafından Gökmeydan Mahallesi’nde vatandaşların hizmetine sunulan Cumhuriyet Parkı, günün her saati dolup taşıyor.

Odunpazarı Belediyesi tarafından Gökmeydan Mahallesi’nde vatandaşların hizmetine sunulan Cumhuriyet Parkı, günün her saati dolup taşıyor.

Metin Yurdanur tarafından yapılan Cumhuriyet Anıtı, müzikli, animasyonlu gösteri havuzu, oyun alanları, spor alanı, koşu yolu, oturma alanları, amfi ve çayhanelerin yer aldığı Cumhuriyet Parkı’na mahalle sakinleri gece ve gündüz yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle akşam saatlerinde Cumhuriyet Parkı’na gelen vatandaşlar animasyonlu ve müzikli gösteri havuzunun da tadını çıkarıyor.

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