Vatandaşlar danışacak yer arayışına girdi! Kira ve aidatlar hala en önemli sorun

Son dönemlerde tartışılan en önemli konular arasında yer alan ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar 2023 kullanımlarının ana maddeleri arasında kalmaya devam etti. Çalışanlar yaşadıkları bu sorunu çözebilmek adına çözüm yolları arıyorlar.

Kira bedeli ve depozito artışı

AVİTA Çalışan Destek Programı 2023 Değerlendirme Raporu’nda yer alan sonuçlara göre çalışanların ve aile bireylerinin en çok danışmanlık hizmeti aldığı ikinci konu olan Mevzuat Danışmanlığı oranı %28 olarak gerçekleşti.

Danışanların özellikle mevzuat danışmanları ile paylaştığı sorunlar arasında şu konu başlıkları öne çıkıyor; kira bedellerindeki artış, depozito bedeli, kiralık alanın tahliyesi, kiracının kirayı vaktinde ödememesi, mülkün tadilata girmesi, vb...

Özellikle enflasyonun yüksek seyretmesi kira anlaşmazlıklarını içinden çıkılmaz bir hale getirirken hükümet yüzde 25'lik kira artışı sınırlaması getirmişti. Bu da kiracı ile ev sahibinin arasını düzeltmedi. Artan şikayetlerle adliyelerin iş yükü de artmıştı

En çok danışmanlık alanlar

Rapora göre en çok danışmanlık alan meslek grubu %30 ile bankacılık sektörü oldu. Bankacılar özellikle psikolojik danışmanlık desteği alırken, iş stresi ve kaygı belirtileri sendromlarını dile getiriyorlar. Bir diğer konu başlığı da işe bağlı kariyer ve özel yaşam dengesi sorunları olarak ön plana çıkıyor. Bankacılık sektöründen sonra en çok danışmanlık alan sektörlerin başında teknoloji, enerji, havacılık ve lojistik geliyor.