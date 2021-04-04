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Gündem Vatandaşlar çileden çıktı! Hayvanlar bile bunu içmedi
Gündem

Vatandaşlar çileden çıktı! Hayvanlar bile bunu içmedi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde akan şebeke suyu vatandaşların tepkisine neden oldu. CHP'li Tekirdağ belediyesine bağlı TESKİ'ye isyan eden bölge halkı, sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 16:54:00 - 2021-04-04 17:15:59

Hayrabolu ilçesinde musluktan akan kirli suları vatandaşı bezdirdi.

CHP'li Tekirdağ  Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (TESKİ) Tekirdağ’ın Hayrabolu İlçesine bağlı Çene Mahallesinde akan şebek suyu vatandaşları çileden çıkardı.

Saatlerce kirli su geldi

Musluktan su almak isteyen bir vatandaş yaklaşık 10 kova su doldurmasına rağmen kirli su bitmek nedir bilmedi.

Musluktan uzun süre kirli su aktığını dile getiren vatandaşlar, CHP'li büyükşehire tepki göstererek "Limonata değil çeşme suyu" sözleriyle isyan etti.

Mahalle sakinleri hayvanların bile içemediği kirli suyun bir an önce temiz akmasını bekliyor.

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