Vatandaşlar çileden çıktı! CHP'den skandal afiş

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni yıl dolayısıyla Bulgar ve Yunanca dillerinde afişler hazırlatıp kentin farklı noktalarına astırdı.

Kendini 'Adrianapolis' belediye başkanı olarak tanıttı

Gürkan, Yunanca hazırlanan afişte kendisini 'Edirne Belediye Başkanı' yerine şehrin Bizans'taki adı olan 'Adrianapolis belediye başkanı' olarak tanıttı.







Sosyal medyada tepki yağdı

Gürkan'ın skandal afişine sosyal medyadan tepki yağarken, CHP cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.



İşte gelen tepkilerden bazıları...



















Kaynak: Haber7