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Teknoloji Vatandaşlar çileden çıktı! 1 Aralık’tan itibaren son buluyor
Teknoloji

Vatandaşlar çileden çıktı! 1 Aralık’tan itibaren son buluyor

Vatandaşları çileden çıkaran ticari reklam mesajları 1 Aralık’tan itibaren izinsiz olarak atılamayacak. İstenmeyen mesajlar vatandaşlar tarafından engellenecek.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 13:04:00 -
Vatandaşlar çileden çıktı! 1 Aralık’tan itibaren son buluyor

Türkiye’de neredeyse her cep telefonu kullananların büyük sorunu haline gelen istenmeyen ticari mesajlar artık son buluyor.

İleti Yönetim Sistemi A.Ş Genel Müdürü Dr. Tolga Tüfekçi, vatandaşları çileden çıkaran bu uygulamanın artık 1 Aralık’tan itibaren izinsiz olarak atılamayacağını belirtti.

Tolga Tüfekçi; “Vatandaşın onayı olmadan gönderilen ticari mesajlarda şikayetlerin 500 bini aşması üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından çalışmalarına başlanan ve 4 Ocak tarihinde yayımlanan Yönetmelik’le birlikte hayatımıza giren İleti Yönetim Sistemi (İYS) 1 Aralık itibarıyla uygulamaya girecek ve istenmeyen mesajlar son bulacak” dedi.

500 binin üzerinde yapılan şikayetler göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede artık cep telefonlarına gönderilen reklam ve ticari mesajlar gönderilemeyecek. Bu mesajların gelmesi halinde internet ortamından şikayette bulunarak büyük yaptırımlar yapılarak bu durumun önü kesilecek.

Artık tolerans yok

Hiçbir şekilde tolerans geçilmeyeceğini ifade eden Tüfekçi; “Ticari elektronik ileti gönderimi yapan tüm firmalar kaydolacağı ve sahip olduğu onayları sürekli güncel tutacağı bu sistemle vatandaşlar ticari ileti izinlerine tek noktadan ve kolaylıkla erişebilecek. Mesaj almak istemediklerini kapatırken diğer taraftan dilerse kampanyalarından haberdar olması istediği markalara da onay verebilecek” açıklamasında bulundu.

Tüfekçi, vatandaşların, onaylarını İYS üzerinden iptal edebileceği gibi firmaların gönderim yaptığı iletişim kanalı bazında (mesaj, arama, e-posta) tercihlerini belirleyebileceğine işaret ederek, vatandaşın markadan e-posta bildirimlerini almaya devam ederken mesaj ve arama kanalı için onayını iptal edebileceğini bildirdi.

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