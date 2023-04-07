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Ekonomi Vatandaşlar balığa yöneldi
Ekonomi

Vatandaşlar balığa yöneldi

Yeniakit Publisher
2023-04-07 23:42:00 -
Vatandaşlar balığa yöneldi

Bilecik'te balık sezonunun kapanmasına sayılı günler kala vatandaşlar, balığa yöneldi.

Bu Ramazan'da işlerinin bayağı iyi olduğunu belirten balıkçı Celal Karakaya, "Maalesef ki balık sezonunun da 15 Nisan'da sonuna geliyoruz. İnsanlar et fiyatlarının yüksek olmasından dolayı balığa yöneldi. Şu an tezgaha hamsi geliyor Marmara’dan, Karadeniz’den. İstavrit var, çupra, levrek, uskumru, palamut zaten devamlı olan çeşitler hemen hemen her gün. İnsanlar bu Ramanzan'da balığa yöneliyor. İşimiz iyi dediğim gibi, şu anda mevsim balığı uskumru balığıdır, hamsi yenir, istavrit zaten 12 ay boyunca yenebilen bir balıktır" ifadelerini kullandı.

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