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Spor
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Cuma namazında buluştular Sahada rakip camide aynı saftalar

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Cuma namazında buluştular Sahada rakip camide aynı saftalar

Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri’de sürdüren futbol kulüpleri Cuma namazında aynı camide yan yana saf tuttu.

#1
Foto - Cuma namazında buluştular Sahada rakip camide aynı saftalar

Yeni sezon hazırlıklarını kapsamında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ve Gençlerbirliği ile 1’inci Lig ekiplerinden Pendikspor, Ümraniyespor, Sivasspor ve Manisa FK, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 1850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi.

#2
Foto - Cuma namazında buluştular Sahada rakip camide aynı saftalar

Erciyes Dağı’nın eşsiz doğasında güç depolayan takımlar, konakladıkları Tekir bölgesindeki Erciyes Dağı Kalender Camii’nde Cuma namazı kıldı.

#3
Foto - Cuma namazında buluştular Sahada rakip camide aynı saftalar

Farklı takımlarda oynayan futbolcular ve teknik ekip yan yana saf tuttu.

#4
Foto - Cuma namazında buluştular Sahada rakip camide aynı saftalar

Vatandaşlar ise futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

#5
Foto - Cuma namazında buluştular Sahada rakip camide aynı saftalar

Cuma namazında buluştular Sahada rakip camide aynı saftalar

#6
Foto - Cuma namazında buluştular Sahada rakip camide aynı saftalar

Cuma namazında buluştular Sahada rakip camide aynı saftalar

#7
Foto - Cuma namazında buluştular Sahada rakip camide aynı saftalar

Cuma namazında buluştular Sahada rakip camide aynı saftalar

#8
Foto - Cuma namazında buluştular Sahada rakip camide aynı saftalar

Cuma namazında buluştular Sahada rakip camide aynı saftalar

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