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Meteorolojiden İstanbul'u kapsayan uyarı

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Meteorolojiden İstanbul'u kapsayan uyarı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, mega kent İstanbul ve çevre illeri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji, İstanbul ve çevre illerde gece saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerinden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Sakarya ile Kocaeli'nin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

 

Yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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