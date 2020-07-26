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Aktüel

Vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret ediyor

Yeniakit Publisher
2020-07-26 22:54:49 -
Vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret ediyor

İSTANBUL (AA) - Açılışının üçüncü gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların ziyaretleri sürüyor.

Ayasofya-i Kebir Camii, vatandaşlar ve turistlerin akınına uğruyor.

Çok sayıda vatandaş, camiye girmek için kuyruklar oluşturuyor.

Vatandaşların caminin bahçesinde dua ettiği, fotoğraf çektiği ve dinlendiği görülüyor.

Camiyi ziyaret edenler zaman zaman tekbir getiriyor.

İkindi, akşam ve yatsı ezanıyla birlikte çok sayıda vatandaş, namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yerini aldı.

Bazı vatandaşlarsa Fatih Belediyesi ekipleri tarafından caminin önüne serilen hasırlarda ikindi, akşam ve yatsı namazını kıldı.

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