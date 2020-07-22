Vatandaşlar ayağa kalktı! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan buşon israfı

Göreve geldiği günden beri yaptığı icraatlarla değil de skandallarla anılan ve sürekli 'israf' edebiyatı yapan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleştirilen bir organizasyonda 50 kişilik bir gruba adam başı 6 bin 700 lira tutarında yemek ısmarladığı ortaya çıkmıştı.

İmamoğlu'nun skandalına bir yenisi daha eklendi. İBB'nin kişi başı 6 bin 700 TL'lik yemeğinde, belediye başkanları ile içilen içkilerin dışarıdan getirildiği ve restorantta kişi başı 50 TL+KDV şişe açma parası ödendiği bildirildi.

Vatandaşın parasının buşon hizmetine yatırıldığının anlaşılmasının ardından israfa sert çıkan sosyal medya kullanıcıları, #İbbBuşonHizmeti tagına yorum yağdırarak İmamoğlu'na tepkilerini dile getirdi.

Buşon ücreti nedir?

Buşon ücreti; misafirin işletme dışından yanında getirdiği içkisi için alınan ücrettir. Şişe başına hesap edilir.