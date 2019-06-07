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Vatandaşlar araçları için böyle mücadele etti

Karabük’te, dolu ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, vatandaşlar araçlarının üzerine yatak, halı, kilim, örtü ve havlu sererek doludan korumaya çalıştı.

07 Haziran 2019 Cuma 22:13
Vatandaşlar araçları için böyle mücadele etti

Saat 18.00 sıralarında aniden başlayan dolu ve sağanağa yakalananlar, iş yerlerine ve kapalı alanlara sığındı. Sürücüler göle dönen yollarda güçlükle ilerlerken, araçlarını doludan korumak için köprü altlarına ve kapalı pazar yerlerine çekti.

Vatandaşlar ise yol kenarlarında park halindeki araçlarının üzerine yatak, halı, kilim, örtü ve havlu sererek doludan korumaya çalıştı.

Yaklaşık 15 dakika sonra dolu ve sağanak etkisini kaybetti.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 22:13
  1. yağmur
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