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Gündem Vatandaşın tepkisi Davutoğlu'na zor anlar yaşattı! Korumaları devreye girdi
Gündem

Vatandaşın tepkisi Davutoğlu'na zor anlar yaşattı! Korumaları devreye girdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul Ümraniye ziyaretinde bir vatandaşın tepkisi Davutoğlu'na zor anlar yaşattı.

Yeniakit Publisher
2022-08-10 01:19:00 -

AK Parti'den ayrılmasının ardından kendi partisini kuran Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'na zaman zaman AK Partili vatandaşlar tarafından tepki gösteriliyor. Benzer bir olay Ümraniye'de yaşandı.

"Yediğiniz çorbayı nasıl kirlettiniz?"

Davutoğlu, bugün sabah saatlerinde Ümraniye'yi ziyaret etti. Çarşı esnafıyla görüşen Davutoğlu'na, partililer eşlik etti. Davutoğlu, ziyareti sırasında bir vatandaşla tartıştı. Davutoğlu ile karşılaşan vatandaş, "Yediğiniz çorbayı nasıl kirlettiniz?" diye seslendi.

"Onlar milletin çorbasını kirlettiler"

Davutoğlu, kendisine tepki gösteren vatandaşa, "Onlar milletin çorbasını kirlettiler, bak bembeyaz gömlekle dolaşıyorum ben" sözleriyle yanıt verdi. Davutoğlu'nun korumaları ile vatandaş arasında da bir tartışma yaşandı. Vatandaşın, "Beni neden itiyorsunuz, beni kimse itemez" diye bağırdığı duyuldu. Vatandaş ardından ise kalabalığa doğru "Hainsiniz" diye seslendi.

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