'Vatandaşın parasını çarçur etmem' demişti! CHP’li başkan 'boş işlere' milyonlar dağıtmış!

Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında, söz alan denetim komisyonunda görevli olan meclis üyesi AK Partili Zafer Şahin Özturan, CHP'li başkan Vahap Seçer'in yaptırdığı anketlerle ilgili çok para harcadığını belirterek, "Hizmetleriniz ile ilgili tabii ki anketler yapılması gerekiyor ama anketlerin toplam maliyetine baktığım zaman bir yıl içinde 3,5 milyon TL'lik anket yaptırdığınızı gördüm" dedi.

"TÜM ANKETLERDE GENEL SİYASETE GİRMİŞSİNİZ"

Anketlerin çoğunlukla genel siyasetle ilgili olduğunu belirten Özturan, "Anketlerin hepsine de baktım. Anketlerinizde sadece kendi hizmetleriniz ile ilgili memnuniyeti veya memnuniyetsizliği ölçmeye değil, genel siyasete de çok fazla girildiğini gördüm. Tüm anketlerde genel siyasete girmişsiniz. Anketlerin çoğunda genel politikanın durumu ölçülmüş. Yapın da bir yıl içinde 3,5 milyon TL'lik anket bu belediyeni bütçesi için çok ciddi bir yük, külfet" ifadelerini kullandı.

Zafer Şahin Özturan, "Sürekli tasarruf yaptığınız söylüyorsunuz ama ben bunun öyle olmadığını görüyorum. Bir türlü genel politikadan kopamadınız. Anketlerde benim bu yöndeki eleştirilerimi doğruladı" diye konuştu.



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