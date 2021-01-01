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Sağlık Vatandaşın kafası karışık! 'Koronavirüs aşısı yaptıracak mısınız?'
Sağlık

Vatandaşın kafası karışık! 'Koronavirüs aşısı yaptıracak mısınız?'

Yeniakit.com.tr ekibi, İstanbullulara Türkiye ile birlikte dünyanın en önemli gündem maddesi koronavirüs aşısını sordu.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 18:53:00 - 2021-01-01 18:59:29

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr 

Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs aşısının ilk partisini taşıyan uçak, önceki gün Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Gelen ilk partide 3 milyon doz aşı bulunuyor.

Çin aşısı test aşamasında

14 gün süreceği belirtilen aşıların testi, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamanın ilk etapta sağlık çalışanlarına yapılacağını duyurdu.

Vatandaş aşıya güveniyor mu?

Yeniakit.com.tr ekibi, İstanbullulara Türkiye ile birlikte dünyanın en önemli gündem maddesi koronavirüs aşısını sordu. Kimi vatandaşlar aşı olmayı ümitle beklerken kimileri ise aşıya güvenmedikleri için yaptırmayacaklarını söyledi. Bazı vatandaşlar ise 'Aşılamada bize sıra gelmeyecek' değerlendirmesini yaptı.

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Yorumlar

abdrhman

aşı maşı istemiyoruz. mecbur tutamazsınız. demokrasilerde mecburiyet yoktur
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