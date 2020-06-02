Vatandaşın dikkati yavru karacaları kurtardı

Ordu’nun Ünye ilçesinde köpeklerin saldırısından kurtarılan iki yavru karaca koruma altına alındı.

İlçenin Saraycık Mahallesi’nde bahçede çalışan Musa Ocak, köpeklerin iki karaca yavrusuna zarar verdiğini fark etti. Karacaları köpeklerden kurtaran Ocak, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğüne bildirmesinin ardından yavru karacalar ilçede görev yapan Veteriner Hekim Ali Güngör’e teslim edildi.

İlk müdahalesini yapan Veteriner Hekim Ali Güngör, ”Sağlıklı olduğu için onu doğal ortamına bıraktık. Annesi tekrar gelerek onu alabiliyor. Yerinde kalmasında fayda var. Diğer yavrunun arka ayağının kırık. Yavrularımızın tedavisinin ardından tekrar Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğüne gönderilecek" dedi.