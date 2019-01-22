Vatandaşın cebinden POS ile çalıyorlar

Buğra Kardan

Faizden beslenen, yatırımları baltalayan, üretime darbe vuran bankalar POS işlemlerinden aldıkları komisyon oranlarıyla da eleştirilerin odağında. Taksit sayısına uyumlu olarak artan bu oranlar esnafları ve tüketicileri çileden çıkarıyor. Mağduriyetlere neden olan yüksek komisyonlarla ilgili şikâyetlere her geçen gün yenileri ekleniyor.

Bankalar adım atmıyor

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, yaz ortalarında dolarda dalgalanma görüldüğünü ardından bankaların faiz artışına gittiğini kaydederek, “Buna bağlı olarak POS cihazı kullanan işyerlerinin ödediği komisyon ücretleri de yükseldi” dedi. Şu aşamada hem doların hem de faiz oranlarının düştüğüne dikkat çeken Ağaoğlu, “Ne var ki birçok banka komisyon oranlarını geriye çekmemekte ısrarcı” diye konuştu. Yüksek komisyon oranlarının esnafın kâr marjını daralttığını anlatan Ağaoğlu, “Bu durum fiyat artışlarına ya da kredi kartlı satışların terk edilmesine neden olabilir” şeklinde konuştu.

Komisyon oranlarının makul seviyelere gelmesi gerektiğinin altını çizen Ağaoğlu, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile devreye girmeli; sorunun aşılması için çalışmalar yürütmeli” çağrısında bulundu. Ağaoğlu, komisyon ücretlerini dengelemek için yasal önlemler alınabileceğini de dile getirdi.

Zor durumdayız

Esnaf ve sanatkârlar da yüksek komisyon oranlarından muzdarip. İkinci taksitte yüzde 3,40’ı, dokuzuncu taksitte ise yüzde 15,30’u bulan oranların kendilerini zor durumda bıraktığından dert yanan bu kesimlerden “Doğal olarak komisyon ücretleri kâr marjlarımızda daralmaya neden oluyor. Tedbir alınmadığı takdirde ürün ve hizmet fiyatları artabilir, tüketicinin canı yanabilir” ikazı geldi.

Oranlar akla zarar

Bankaların POS cihazı komisyon oranlarını haddinden fazla arttırdığından yakınan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Uygulama esnafı fazlasıyla zorluyor. Artık bu derde deva bulunmalı” dedi.

Oranların yüzde 15’i aşmasının esnafa zarar verdiğine işaret eden Palandöken, “Böyle giderse üyelerimiz, POS cihazlarını kaldırıp nakit çalışmaya başlayacaktır. Tüketiciler de kart kullanamayacağı yerden alım satım yapmayacaktır. Yani bu durum hem üyelerimizin hem tüketicilerin aleyhine olacaktır” ifadelerini kullandı.